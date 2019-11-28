РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 ноя. Городской интернет-портал «РИАМО в Красногорске» и организаторы выставки кошек Winter Cat Show проводят розыгрыш билетов на мероприятие среди подписчиков в Facebook и «ВКонтакте».

Выставка кошек Winter Cat Show пройдет 7-8 декабря в Крокус Экспо. Двое счастливчиков смогут получить по два билета в одни руки на выставку. Также победители получат огромный мешок корма для кошек от Royal Canin.

Конкурс проводится в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Для того, чтобы принять участие в розыгрыше в Facebook, необходимо подписаться на страничку выставки кошек Winter Cat Show, быть подписчиком группы «РИАМО в Красногорске» и сделать репост конкурсного поста.

Чтобы выиграть билеты в соцсети «ВКонтакте», надо подписаться на страницы выставки и горпортала «РИАМО в Красногорске», после чего сделать репост записи с конкурсом.

Итоги конкурса подведут 4 декабря до 18:00.

Билеты можно будет получить прямо на входе на выставку. Подарок от Royal Canin можно будет забрать на выставке, или его доставят победителю в удобное место. Корма будут пяти разных видов, вы сможете выбрать подходящий вариант для вашего питомца, если выиграете приз.

Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) 17 февраля 2016 года запустило современный городской интернет-портал «РИАМО в Красногорске». На сайтах https://krasnogorskriamo.ru/ и красногорскриамо.рф пользователи могут найти официальные новости Красногорска и всего московского региона, афишу, полезную информацию о пробках, прогноз погоды, расписание электричек, почитать интересные истории о земляках и полезные советы.