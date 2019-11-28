РИАМО - 28 ноя. Туристический поток в рамках проекта «Зима в Подмосковье» может вырасти на 15-20% по сравнению с 2018 годом, уже многое сделано для развития инфраструктуры, сообщила руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина.

«В прошлом году нас посетили более 9 миллионов туристов, участвовали 11 городов. Мы продолжили проект. В этом году у нас будут 15 городов участвовать в «Зиме в Подмосковье». В этом году мы ожидаем рост туристического потока на 15-20%», - сказала Галкина журналистам.

Она отметила, что многое сделано для развития инфраструктуры - открылись новые кафе, рестораны, гостиницы. При этом регион проводит исследование туристических потоков.

В Московской области реализуется туристическая программа «Зима в Подмосковье», которая призвана познакомить россиян с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в регионе.

Новый сезон «Зимы в Подмосковье стартует 7 декабря с праздника в Дмитрове, мероприятия в рамках проекта будут проходить по всему региону до 29 февраля.

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