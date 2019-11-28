РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 ноя. Подольская команда юных инспекторов дорожного движения «Живые знаки» стала бронзовым призером областного фестиваля по безопасности на дорогах, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Областной фестиваль «Марафон творческих программ по безопасному поведению детей на дорогах» прошел 27 ноября в городском округе Долгопрудный на базе школы №14 среди школьников Московской области. В творческих соревнованиях приняли участие команды из 10 муниципалитетов: Подольска, Зарайска, Коломенского, Красногорска, Можайска, Раменского и других. Подольск представлял отряд юных инспекторов дорожного движения подольской школы №29 имени Забродина.

«Команда ЮИД городского округа Подольск «Живые знаки» проявила себя ярко и достойно. В целом в своих творческих выступлениях юные пропагандисты Подмосковья рассказали об основных моментах правил дорожного движения, разобрали опасные ситуации на дорогах, трудности при переходе проезжей части, дали советы и рассказали о правилах культурного поведения пешехода и пассажира. В результате серьезной конкурсной борьбы подольские ЮИДовцы заняли третье призовое место, второе место у команды из Зарайска, первое место завоевали школьники из Раменского», - говорится в сообщении.

Воспитанница подольского отряда школы №29 Анна Бажанова получила приз зрительских симпатий. Также на церемонии награждения выступили воспитанники отряда ЮИД «Острые стрелы» подольского лицея №26, ребята исполнили гимн ЮИДовцев Московской области. А учащаяся гимназии имени Подольских курсантов Екатерина Архипенко была награждена дипломом за третье место в областном конкурсе «Активный пропагандист правил дорожного движения».