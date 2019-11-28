РИАМО - 28 ноя. С начала текущего года добровольно-спасательные формирования МЧС в столице совершили более 2,5 тысяч выездов, добровольцами спасено почти 100 человек, сообщил журналистам заместитель начальника отдела организации деятельности объектовых подразделений и координации всех видов пожарной охраны управления организации деятельности обьектовых подразделений ГУ МЧС РФ по Москве Владимир Фульга.



«Помощь добровольцев сложно переоценить. За прошедший период 2019 года 10 добровольных пожарных команд и пять общественных аварийно-спасательных постов, осуществили более 2,5 тысяч выездов для участия в тушении пожаров и ликвидации последствий ЧС. В ходе работ добровольцами спасено 93 жизни и оказана первая помощь 178 людям», - сказал Фульга.



Он добавил, что общественные спасательные формирования также дежурят на водных объектах. В летний период на воде был организован 51 спасательный пост.

По его словам, численность общественных спасателей составила более 1,1 тысячи человек, во время дежурств добровольцы спасли 25 человек и провели более 1 тысячи профилактических бесед.