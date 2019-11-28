РИАМО (МЫТИЩИ) – 28 ноя. В большом зале Дворца культуры «Яуза» в Мытищах состоялся концерт-лекция «Аллилуйя любви», посвященный творчеству композитора Алексея Рыбникова, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В концерте принимали участие творческие коллективы и солисты музыкальной школы и школ искусств городского округа Мытищи. Мероприятие было посвящено творчеству выдающегося современного композитора Алексея Рыбникова», – говорится в сообщении.

В исполнении хоровых коллективов, ансамблей и солистов школ художественного образования прозвучали песни из полюбившихся зрителям кинофильмов «Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку», «Усатый нянь», «Тот самый Мюнхгаузен», «Вам и не снилось», а также рок-опер «Юнона и Авось», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты».

Музыкальные выступления сопровождали пояснениями ведущего и видеорядом – отрывками из фильмов и сценами из спектаклей, автором музыки к которым является Алексей Рыбников. Завершился праздник музыки выступлением сводного хора и солистов под руководством преподавателя Мытищинской детской музыкальной школы, хормейстера Ирины Чарнецкой.