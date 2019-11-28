РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 ноя. Председатель ветеранской организации учителей и комиссии по военно-патриотическому воспитанию молодежи городского округа Мытищи Валентина Гамаюнова отметила свой 90-летний юбилей, сообщается на сайте администрации городского округа.

Торжественное чествование юбиляра состоялось 27 ноября в школе №14, где Валентина Михайловна долгие годы работала учителем. Поздравить ее пришли замглавы администрации Мытищ Елена Стукалова, председатель совета депутатов горокруга Андрей Гореликов. Именинницу также поздравили начальник управления образования Наталья Гречаная, председатель мытищинской общественной организации «Ветеран» Владимир Тюлюбаев, председатель городского комитета профсоюзов работников образования и науки Анна Светлова, учителя и учащиеся.

«Вы для нас являетесь примером для подражания. Учитель русского языка и литературы – это высшая каста, мы рождаемся и учимся говорить. 43 года из 65 лет общего стажа вы учили и учите детей и взрослых грамотно говорить по-русски. Вы удивительная творческая натура. Никогда не видела вас без прически, платья и украшений. На вас стоит равняться. Поздравляю от всей души и желаю наикрепчайшего здоровья и долгих лет жизни», - сказала Стукалова.

От имени главы округа Виктора Азарова она вручила Валентине Гамаюновой почетную грамоту за многолетний труд в системе образования, поздравительный адрес и памятные подарки.

Валентине Михайловне передали поздравительное письмо от президента Российской Федерации Владимира Путина, а также поздравления и подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гореликов от имени председателя Мособлдумы вручил Валентине Михайловне Гамаюновой почетный знак «За труды».