РИАМО - 28 ноя. В Подмосковье появится велопрокат «ВелоБайк», пилотный проект планируют реализовать в Подольске, Химках, Красногорске и Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«ВелоБайк» разработан дочерней структурой банка ВТБ, компанией «СитиБайк». Этот проект уже реализован в Москве. Главная задача «ВелоБайка» - сократить транспортный поток, уменьшить количество выбросов выхлопных газов в атмосферу и предоставить жителям и туристам удобный и экологичный транспорт для кратковременных поездок.

«Эта система работает сегодня в 55 странах и 800 городах мира. Нам она интересна в первую очередь как альтернатива автомобилю. Мало кто знает, что среднестатистический автомобиль выбрасывает в год около 195 килограммов загрязняющих веществ, в том числе окиси углерода, окислов азота, двуокиси серы, бензапирена, тяжелых металлов и других», — сказал первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Владислав Холодков.

Он добавил, что ситуация с качеством атмосферного воздуха в Подмосковье лучше, чем в столице, однако для таких крупных городов, как Балашиха, Люберцы, Мытищи, выхлопы и шум автомобилей уже становятся серьезной проблемой. Поэтому не стоит ждать с внедрением велокаршеринга.

По словам Холодкова, станции проката обеспечат электропитанием от солнечных батарей. Благодаря этому будет проще находить места под размещение станций проката.

Велопрокатом можно будет пользоваться с помощью мобильного приложения, в котором будет информация о расположении станций, наличии техники, дополнительных услугах. Через приложение можно будет оплатить прокат. Велосипеды, специально разработанные для проката во Франции, и другое оборудование предоставляет оператор проекта.