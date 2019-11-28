РИАМО - 28 ноя. Строительство станции метро «Гольяново» обеспечит доступом к подземке 70 тысяч жителей района, при этом для них значительно сократится время поездки до центра Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

На прошедшем в четверг заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы (ГЗК) принято решение о подготовке проекта планировки территории линейного объекта — продления Арбатско-Покровской линии метрополитена в район Гольяново. Разместить новую станцию столичной подземки планируют в северо-восточной части района недалеко от жилой застройки. Она будет обслуживать 70 тысяч жителей района, в том числе 30 тысяч человек из зоны пешей доступности.

«При этом для жителей района время поездки в центр города и обратно сократится на 40-45 минут», - рассказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Благодаря появлению станции метро «Гольяново» примерно на 25% будет разгружена станция «Щелковская».

Протяженность нового участка метро и местоположение будущей станции определятся в ходе разработки проекта планировки.

Метро в столичный район Гольяново придет к 2023 году>>