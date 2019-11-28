РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 ноя. Две команды из подмосковных Люберец выступят на чемпионате Московской области по быстрым шахматам и блицу среди взрослых, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

В четверг в городском округе Сергиев Посад стартовал чемпионат области по быстрым шахматам и блицу среди взрослых, он продлится до 1 декабря.

«Желаю люберчанам хорошей игры и удачи, она обязательно пригодится. Люберцы будут представлены двумя командами, которые выступят в первой и высшей лигах. Также люберчане Юрий Лезник и Виталий Бубнич включены в судейскую комиссию чемпионата», - сказал Ружицкий.