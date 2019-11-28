РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 ноя. Подрядчик заменит лифты в одном из домов на Советской улице в микрорайоне Климовск Подольска до февраля 2020 года, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее житель дома №13 по улице Советская пожаловался представителям территориального управления «Климовск» администрации округа на неработающие лифты. Он отметил, что работы по ремонту не проводятся, но при этом лифты в доме не работают.

«В четверг, 28 ноября, представители теруправления совместно с управляющей организацией МУП «СЕЗ» вышли на место и убедились в том, что проводятся подготовительные работы к установке нового оборудования. В указанном многоквартирном доме будут заменены все три лифта в срок до февраля 2020 года. Однако подрядная организация заверила в том, что работы планируется сдать немного раньше», – говорится в сообщении.