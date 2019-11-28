РИАМО – 28 ноя. Страховой Дом ВСК стал единственным российским страховщиком, вышедшим в финал Международного конкурса The Digital Insurer Innovation Awards, который прошел в рамках фестиваля The Digital Insurer Global LIVEFEST – 2019, говорится в сообщении пресс-службы ВСК.

В трансляции финала конкурса компанию представляла заместитель генерального директора по развитию бизнеса ВСК Ольга Сорокина. В своем выступлении она рассказала о развитии цифровых сервисов в Страховом Доме.

«Наше ключевое решение - мобильное приложение «ВСК страхование». Это полноценный страховой офис в смартфоне для каждого нашего клиента. В приложении мы предлагаем пользователям решение практически всех вопросов, связанных со страхованием. За минимальное количество времени», — сказала Сорокина.

Она добавила, что клиенты ВСК могут рассчитать, приобрести страховую защиту, а также дистанционно урегулировать страховое событие без визита в офис ВСК. А внедренный единый цифровой профиль позволяет клиенту подключиться к программе лояльности и воспользоваться персональными скидками на страхование.

Сорокина также рассказала о стратегической цели стать онлайн-страховщиком №1 в России к 2025 году.

«Мы стремимся к тому, чтобы весь пользовательский путь нашего клиента – от расчета до урегулирования — стал максимально удобным. За счет внедрения инновационных технологий и нестраховых сервисов мы намерены развивать коммуникации с клиентами, делать их жизнь проще», — заключила Сорокина.

Представители международного страхового сообщества отметили ВСК за инновации и клиентский сервис, реализованный в мобильном приложении «ВСК страхование», а также выразили надежду на совместную работу.

Ранее в 2018 году мобильное приложение ВСК было признано «Сервисным решением года» в рамках ежегодной российской премии «Время инноваций».

В 2018 году ВСК первой на российском рынке предложила полностью дистанционное оформление полиса каско с самостоятельным осмотром автомобиля и урегулированием страхового события в онлайн-режиме – без визита в офис. Клиенты уже оценили этот сервис, о чем свидетельствует пользовательская активность. До 90% клиентов, оформивших каско в мобильном приложении, использовали опцию самостоятельного осмотра автомобиля. Тысячи страховых случаев были урегулированы онлайн.

Также за год выросло в два раза – до 2,5 миллионов — количество зарегистрированных пользователей в мобильном приложении и на сайте ВСК.

Наряду с ВСК в конкурсе приняли участие более шестидесяти страховых компаний со всех пяти континентов: Allianz, HSBC Life, Generali Group, AIA Group, John Hancock, IPTIQ – SWISS RE и другие. Финалистами стали только шесть участников: Chubb, AIA Group, NTUC Income, Aditya birla capital и China Taiping Insurance Holdings.