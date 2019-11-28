РИАМО (МЫТИЩИ) – 28 ноя. В отделении городской клинической больницы Мытищ завершена роспись стен детской игровой комнаты в рамках проекта «Добрая комната», сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

Обновление детской игровой комнаты стало возможным благодаря проекту «Добрая комната» партии «Единая Россия». Инициаторами выступили депутаты Московской областной думы. Проект нацелен на решение важных вопросов, направленных на развитие медицины, а также на обеспечение комфортного местонахождения детей в учреждениях здравоохранения.

«Мы со студентами всегда за такие инициативы. Здесь проходят лечение наши дети, маленькие пациенты из соседних округов. И нужно максимально создать условия домашнего уюта. И сейчас, когда работы закончены, есть ощущение полного удовлетворения. Это творчество, это красота, это движение вперед. Что может быть лучше, особенно если это касается детей», – сказала член Творческого союза художников России, член ассоциации художников городского округа Мытищи Татьяна Шарапова.

Она отметила, что накануне в игровую забежал маленький пациент больницы Илюша.

«Он, пожалуй, первым оценил нашу работу. Ему все понравилось, замечаний не высказал, а значит, мы все правильно сделали», – добавила Шарапова.

Это проект многих не оставил равнодушным. Активное участие приняли Союз Мытищинской торгово-промышленной палаты, Ассоциация продавцов и производителей оконной и дверной фурнитуры, компании «ТСК «РУСЦЕМ» и Eva Maranni, директор АО «Стройперлит» Сергей Купранов.

«Мы планируем открыть нашу «Добрую комнату» в декабре», – сказал куратор проекта «Единой России», председатель комиссии по здравоохранению и социальной защите населения совета депутатов Мытищ Валерий Янин.

Партнером проекта является Банк «Возрождение». Официальное открытие планируется в середине декабря с приглашением всех благотворителей, чтобы дети лично могли сказать им спасибо.