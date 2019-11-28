РИАМО - 28 ноя. Региональные дороги Московской области минувшей ночью убирали более 100 единиц спецтехники, также провели обработку трасс противогололедными материалами, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Как уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, для обеспечения безопасного проезда транспорта в первую очередь обрабатываются наиболее аварийные участки: мосты, путепроводы, эстакады, крутые повороты, спуски и подъемы.

«На дорожной сети круглосуточно осуществляют контроль изменения погодных условий, ведется мониторинг дорожной обстановки и оперативное взаимодействие с экстренными службами. За минувшие сутки 116 единиц техники обработали свыше 2,8 тысячи километров региональных дорог Подмосковья. В настоящий момент на региональной сети задействовано 69 машин», – сказал Гержик.

С 1 ноября в Подмосковье перешли на зимнее содержание дорог, в его рамках проводится очистка и обработка проезжей части, посадочных площадок на остановках общественного транспорта, тротуаров и пешеходных дорожек. В зимнем сезоне на дорожной сети области задействуют более 4,4 тысячи единиц техники и порядка 1,7 миллиона тонн пескосоляной смеси.

По прогнозам синоптиков, в четверг в Московской области облачно, местами возможны небольшой снег, гололедица. Днем и ночью температура составит минус 1 градус, возможен ледяной дождь.

Минтранс Подмосковья призвал водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и не выезжать на летней резине.