РИАМО – 28 ноя. В компании-застройщике пообещали сохранить кинотеатр на месте киноцентра «Соловей» на Красной Пресне, здесь планируют обустроить пять кинозалов, площадки под кинофорумы и апартаменты для звезд, сообщает «Интерфакс».

Возможное закрытие и снос киноцентра «Соловей» вызвали возмущение у москвичей. Он был популярен у местных жителей благодаря нетипичному репертуару и своей атмосфере. Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков направил в мэрию Москвы письмо с просьбой выкупить здание киноцентра. Свое несогласие со сносом также высказывал министр культуры РФ Владимир Мединский.

«Киноцентр никуда не исчезнет, на месте старого появится новый, в котором на третьем этаже будут открыты пять современных кинозалов, оснащенных самым современным оборудованием, два из которых будут отданы фильмам для детской и подростковой аудитории», - сказал представитель компании-застройщика.

Также он подчеркнул, что в здании намерены создать все условия для проведения кинофорумов. Кроме того, в компании отметили, что в новом здании, которое хотят возвести на месте «Соловья», также разместится выставочная галерея, а на первом этаже здания расположатся современные оригинальные кафе.

«Новый центр проектируется в соответствии с актуальными архитектурными трендами и требованиями безопасности. В отличие от старого киноцентра в нем будет предусмотрено все необходимое для людей с ограниченными возможностями», - отметил представитель девелопера.

Застройщик также обещает сохранить детскую актерскую школу, работавшую на территории киноцентра.

Киноцентр «Соловей» прекратит работу 2 декабря. Здание намерены снести, а на его месте планируют построить апартаменты общей площадью свыше 80 тысяч квадратных метров.

Здание киноцентра «Соловей» создавалось в 1983-1989 годах по проекту выдающихся советских архитекторов В.М. Гинзбурга и Ю.И. Филлера. АО «Киноцентр» получило разрешение на строительство на месте кинотеатра на Красной Пресне апартаментов с культурно-досуговым комплексом.