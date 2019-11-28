РИАМО - 28 ноя. В ночь на четверг в столице прошел небольшой снег, в основном выпало совсем немного осадков, но в районе аграрного университета имени Тимирязева (ТСХА) высота снега составила 1 сантиметр, но этот снег скоро растает, сообщается на сайте «Метеоновости».

«До начала зимы остались считанные дни, и приближение ее уже чувствуется. В столице легкий морозец и слабый снег. Но улицы города уже побелели. Ночью и утром 28 ноября Московский регион находился в теплом секторе североатлантического циклона. Погода спокойная, идет слабый снежок. В минувшую ночь количество выпавших осадков было невелико, 0,1-0,3 миллиметра», — говорится в сообщении.

Снег шел в основном в северной половине Москвы, в центре выпало 0,1 миллиметра осадков. Временный снежный покров пока не сформировался. Только на метеостанции ТСХА высота снега составила 1 сантиметр, но он скоро растает.