РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 ноя. Спортсмены лицея №1 поселка Львовский Подольска победили в спартакиаде школьных спортклубов, сообщается на сайте администрации округа.

26 и 27 ноября на базе МБУ «Спорт-сервис» прошли соревнования по волейболу в рамках 59-й Комплексной спартакиады школьных спортивных клубов городского округа Подольск.

«В волейбольном турнире принимали участие более 120 учеников общеобразовательных организаций. Первыми выяснили, кто лучше играет в волейбол, команды 2-й группы школ. По итогам игр 1 место заняли спортсмены лицея №1 поселка Львовский, 2 место – у ребят из школы №18 имени Подольских курсантов, 3 – у спортсменов из Львовской школы №4», - говорится в сообщении.

Также определили, кто лучше подготовился к соревнованиям из числа команд 3-й и 4-й групп школ. Сражения на волейбольной площадке были жаркими, закончить групповые этапы в один игровой день не удалось. На сегодня в турнире 3-й группы школ определились финалисты, ими стали команды школ №№27 и 21. За 3 и 4 места сразятся коллективы подольской школы №25 и школы №5 микрорайона Климовск.

В 4-й группе школ фаворитом является команда школы №32. Победители в 3 и 4 группах школ определятся на следующей неделе, а с 5 декабря начнутся соревнования у школьных девичьих команд.