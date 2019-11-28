РИАМО - 28 ноя. На площадке «Алабушево» технополиса «Москва» в Зеленоградском округе столицы появятся новые объекты, власти города одобрили проекта планировки территории, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города на заседании в четверг одобрила проект планировки территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Технополис «Москва» (площадка «Алабушево») в Зеленограде.

«Территория разработки проекта планировки составляет около 143 гектаров. На сегодняшний день данная территория активно застраивается: уже построена инфраструктура площадью почти 74 тысячи квадратных метров», - говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова уточнила, что проект предусматривает строительство новых объектов ОЭЗ. Их площадь может превысить 796 тысяч квадратных метров. Они создадут в Зеленограде еще 22,75 тысячи рабочих мест.

Проект планировки данной территории будет вынесен на публичные слушания.