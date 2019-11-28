РИАМО - 28 ноя. Приокско-Террасный заповедник имени Михаила Заблоцкого в городском округе Серпухов приглашает пенсионеров посетить территорию заповедника с 50% скидкой 25 декабря, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Посещение Приокско-Террасного заповедника — прекрасная возможность отдохнуть на природе и получить незабываемые впечатления от встречи со стадом зубров в лесу. Не забывайте о теплой одежде, погода сейчас переменчивая», - говорится в сообщении.

Единственный заповедник Подмосковья находится в 12 километрах от Серпухова. Он является одним из самых маленьких заповедников России. На площади около 5 тысяч гектаров обитают 143 вида птиц и 57 видов диких млекопитающих.

Главной достопримечательностью заповедника является зубр - дикий лесной бык, самое крупное копытное животное Европы, современник мамонта, который совсем недавно стоял на грани исчезновения. Заповедник входит во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Экскурсии в заповеднике проходят каждый день: с понедельника по пятницу в 11:00; 13:00 и 15:00, в выходные и праздничные дни экскурсионные группы формируются каждый час с 09:00 до 15:00.