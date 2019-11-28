РИАМО - 28 ноя. Детский театр танца «Три четыре» из подмосковного Реутова примет участие в VII Всероссийском конкурсе театрального искусства «Триумф» в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«Накануне поездки на фестиваль театрального искусства в Санкт-Петербург коллектив представил хореографический спектакль «Выходи играть по мотивам произведения Корнея Чуковского «У меня зазвонил телефон...» на сцене Молодежного культурно-досугового центра. Именно он и будет включен в конкурсную программу», - отмечается в сообщении.

Театр танца «Три четыре» появился в Реутове в 2013 году. В коллективе дети осваивают различные классические и современные танцевальные стили, гимнастику и актерское мастерство. С ребятами работают профессиональные педагоги и балетмейстеры, они посещают мастер-классы различных педагогов. Все это помогает им уверенно осваивать подмостки и покорять сердца зрителей.

Каждый сезон юные артисты из Реутова участвуют в конкурсах Москвы и Подмосковья, других городов России и даже мира. Летом 2017 коллектив летал на конкурс «Друзья Болгарии» в Албену, где стал лауреатом первой и второй степеней. В феврале 2018 театр завоевал Гран-при на международном конкурсе «Шаг за шагом к успеху».

Увидеть работы театра зрители могут на реутовских мероприятиях.

«Мы стараемся участвовать во всех мероприятиях города, всегда ждем приглашения. С огромным удовольствием выступаем и получаем самую лучшую награду, это аплодисменты наших дорогих зрителей», - приводятся в сообщении слова руководителя коллектива Ольги Чумаковой.