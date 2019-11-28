РИАМО - 28 ноя. Первые жители четырех пятиэтажек в микрорайоне Камушки столичного Пресненского района получили ключи от квартир в новостройке по программе реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«Семьи, переселяющиеся из четырех пятиэтажек по адресам: 2-й Красногвардейский проезд, дом 10, 1-й Красногвардейский проезд, дом 20, улица Антонова-Овсеенко, дома 7 и 9, заключили первые договоры в рамках программы реновации. Жильцам предложены квартиры новостройке по адресу: Мукомольный проезд, дом 2», - говорится в сообщении.

Переселение жителей данных домов стартовало 15 ноября, тогда 222 семьям были вручены письма с предложениями равнозначных квартир.

«За полторы недели 134 семьи, это больше 60% жителей четырех переселяемых домов микрорайона Камушки, предоставили полные пакеты документов для подготовки договоров на новые квартиры, из них первые 11 семей уже заключили договоры с департаментом», - отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он уточнил, что остальных жителей пригласили в центр информирования для подписания документов и дальнейшего получения ключей.

В Пресненском районе Москвы в программу реновации включено 52 дома. На территории района подобраны две стартовые площадки, продолжается работа по подбору новых.

Программа реновации жилищного фонда в Москве утверждена в 2017 году. Она касается порядка 1 миллиона горожан и предусматривает расселение 5173 домов.