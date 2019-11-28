РИАМО (БАЛАШИХА) – 28 ноя. Отдел ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» предупреждает о предстоящем ухудшении погодных условий и рекомендует водителям быть предельно внимательными на дорогах и избегать резких маневров, говорится в сообщении пресс-службы отдела.

По прогнозу Гидрометеорологического бюро Московской области, на территории региона будет понижаться температура воздуха до отрицательных значений, вследствие чего возможно выпадение осадков в виде снега с дождем и образование гололедицы. Из-за этого возрастает число ДТП.

«В связи с ухудшением погодных условий с 27 ноября по 1 декабря 2019 госавтоинспекция рекомендует всем автолюбителям строго соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим, безопасную дистанцию и отказаться от совершения резких маневров и торможений, которые могут привести к потере контроля над автомобилем в условиях неблагоприятной погоды», – говорится в сообщении.

Особую осторожность следует проявлять при проезде эстакад, мостов и путепроводов, так как именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи или скопление талой воды. Также ледяной накат часто образуется в местах остановок общественного транспорта, на перекрестках и во дворах.

Большую осторожность должны проявить и пешеходы. Им следует быть крайне внимательными при переходе проезжей части, так как на зимней дороге тормозной путь увеличивается. В таких условиях пешеходам необходимо обозначить свое присутствие на дороге. Сделать это можно, используя световозвращающие элементы.

С учетом неблагоприятного прогноза погоды, личный состав ГИБДД ориентирован на оказание помощи водителям и обеспечение беспрепятственного проезда специальной техники дорожных служб при очистке и обработке асфальтобетонного покрытия.

«Автомобилистам, попавшим в ДТП или иную нештатную ситуацию на территории городских округов Балашиха и Реутов, всегда придут на помощь сотрудники ОГИБДД. В таких случаях звоните в дежурную часть ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» по телефонам: 8(495)521-99-02 и 8(495)529-00-65. Вам обязательно помогут. Будьте внимательны!» – заключается в материале.