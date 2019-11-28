РИАМО - 28 ноя. В центре Москвы планируют построить еще один пешеходный мост, он соединит стрелку Золотого острова и Крымскую набережную, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) на заседании в четверг согласилась с подготовкой проекта планировки территории для возведения пешеходного моста через Водоотводный канал Москвы-реки. Новый мост соединит стрелку Золотого острова и Крымскую набережную (ЦАО).

«Длина моста составит порядка 60 метров. С его помощью будет создана дополнительная пешеходная связь между популярными местами города, такими как парк Горького, «Музеон», храм Христа Спасителя и других», - говорится в сообщении.

Как отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, проект планировки подготовят за счет средств бюджета столицы.