РИАМО - 28 ноя. На выходных на Подмосковье и Москву сначала обрушатся сильные ливни, которые затем перейдут в снегопад, на дорогах станет очень скользко – толщина слоя льда в первую ночь зимы в центральной России, в том числе в Московском регионе, составит от 10 до 20 миллиметров, сообщается на сайте «Метеовести».

В последний день ноября на Московский регион обрушатся сильные осадки преимущественно в виде дождя. Выпадет 10-13 миллиметров осадков, или одна пятая часть месячной нормы. Температура повысится до 0 – плюс 5 градусов.

«Однако субботним вечером (после 18-19 часов) скажется влияние холодного атмосферного фронта с северо-запада, а, значит, ливни станут переходить в интенсивные заряды снега с ухудшением видимости до нескольких сотен метров, «провалит Арктика», столбики термометров понизятся до околонулевой отметки, на дорогах и тротуарах станет очень скользко - образуется сильная гололедица», — говорится в сообщении.

Толщина слоя льда в центральной России и Черноземье составит от 10 до 20 миллиметров. Похолодает до 0 – минус 5 градусов. Образуется 3-сантиметровый снежный покров.

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