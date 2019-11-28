РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 ноя. Жители Подольска обратились к депутату совета депутатов округа Ирине Талпе с просьбой установить уличное освещение от деревни Слащево до села Сынково, сообщается на странице депутата в соцсети «ВКонтакте».

В связи с 18-летием со дня создания партии «Единая Россия» с 25 ноября по 1 декабря ее представители проводят прием граждан. Так, 27 ноября прием проводился в структурном подразделении «Родник» СДК «Романцево» в селе Сынково. В нем принимала участие депутат совета депутатов округа Ирина Талпа и начальник территориального отдела «Лаговский» Лариса Прошкина.

«Жители в ходе приема обращались по различным вопросам. Они касались содержания площадки твердых бытовых отходов, расположенной в селе Сынково напротив жилого дома по улице Центральной. Там завелись крысы. Просят отремонтировать фельдшерско-акушерский пункт и наладить работу физиокабинета. Сделать освещение дороги от деревни Слащево до Сынкова, высказывают пожелание продолжить маршрут №4 от «Глобуса» через МИС до села Сынково хотя бы два раза в день», – сказала Талпа.

Также вопросы касались оплаты мусора, канализации для частного сектора, ограничения въезда фур в центр села Сынково и многого другого.

Талпа добавила, что все вопросы находятся в стадии оформления в депутатский запрос.