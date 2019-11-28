РИАМО (МЫТИЩИ) – 28 ноя. Пенсионеры подмосковных Мытищ посетили творческий вечер местного композитора Графаила Фомичева «Я хочу поделиться с тобой», сообщается в Instagram-аккаунте библиотеки городского округа.

Мероприятие в рамках программы «Активное долголетие» состоялось 27 ноября в библиотеке №2 Мытищ.

«Графаил Григорьевич обладает очень красивым голосом и охотно поет свои песни. Они написаны на стихи знаменитых поэтов. Недавно вышел в свет двухтомник композитора под названием «Я хочу поделиться с тобой…» с нотными записями его песен и романсов, который он с удовольствием подарил библиотеке. Зрители концерта смогли насладиться романтической поэзией автора, его уникальной подачей и стилем», – говорится в сообщении.

Композитор живет и работает в Мытищах. За годы профессиональной деятельности автор создал несколько сотен романсов и песен, выпустил пять музыкальных альбомов. Его композиции звучали в эфирах радио и на телевидении. Фомичев переложил на музыку большое количество стихотворений Пушкина, Лермонтова, Есенина, Рождественского, Дементьева.