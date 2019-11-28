РИАМО - 28 ноя. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев наградил старших инспекторов ДПС ГИБДД МУ МВД России «Щелковское» Подмосковья Дмитрия Булычева и Игоря Помыткина, спасших людей из горящего здания, сообщается на сайте МВД РФ.

«Решением главы МВД России за проявленные мужество и отвагу старший лейтенант полиции Дмитрий Булычев награжден ведомственной медалью «За смелость во имя спасения», а его коллеге – Игорю Помыткину присвоено специальное звание «капитан полиции». Водитель, оказавший содействие полицейским, будет поощрен правами начальника ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенанта полиции Виктора Паукова», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Помыткин и Булычев, находясь на службе, увидели дым над многоквартирным домом. На первом этаже здания полыхал пожар, а со второго двое мужчин кричали о помощи. Булычев попросил водителя проезжавшей мимо «Газели» припарковать автомобиль рядом со стеной дома, после чего мужчины со второго этажа спустились на кузов автомобиля.

В это время Помыткин начал проводить эвакуацию жильцов, дверь одной из квартир никто не открыл, однако из помещения доносились прерывистые звуки. На помощь к нему пришел Булычев и уже вместе они вошли в квартиру, в которой был с трудом передвигающийся пожилой мужчина.

В результате грамотных и самоотверженных действий сотрудников Госавтоинспекции все жители дома были своевременно эвакуированы.