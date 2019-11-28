РИАМО - 28 ноя. Дату и время встречи заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова с представителями предпринимательского сообщества перенесли на 3 декабря, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций.

Ранее сообщалось, что правительство Московской области проведет очередное совещание с представителями бизнеса 29 ноября. Теперь же встреча с предпринимателями запланирована на 3 декабря с 15:00 до 17:00.

«Место проведения: Красногорск, бульвар Строителей, дом 1, здание дома правительства Московской области, минус третий этаж, концертный зал», - говорится в сообщении

Будет организована трансляция с мероприятия. Ее можно будет посмотреть на официальном сайте правительства Московской области.