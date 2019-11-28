РИАМО (БАЛАШИХА) – 28 ноя. В Балашихе приступили к строительству корпусов №№23 и 24А в составе жилого комплекса «Новоград Павлино» вблизи деревни Павлино, завершить строительство домов планируют в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Застройщиком объектов выступает ООО СЗ «МИЦ-Инвестстрой».

«Первая плановая проверка на объектах начнется в начале декабря 2019 года. Завершить строительство корпуса №23 застройщик планирует в третьем квартале 2021 года, корпуса №24А – во втором квартале 2021 года», – сказал начальник надзорного ведомства Артур Гарибян.

По проекту площадь 6-секционного жилого корпуса №23 на 695 квартир составит 30,3 тысячи квадратных метров, а площадь 5-секционной новостройки №24А на 743 квартиры – 30,2 тысячи квадратных метров.

На первом этаже каждого дома запроектированы помещения общественного назначения с возможностью размещения офисов.