РИАМО - 28 ноя. К единой системе авторизации Сбербанк ID подключены сервис телемедицины DocDoc, мобильный оператор «СберМобайл», онлайн-кинотеатр Okko, маркетплейс «Беру!», а со 2 декабря присоединятся Delivery Club и «Ситимобил», пишет в четверг газета «Известия».

«Сбербанк ID позволяет пользователям не запоминать многочисленные логины и пароли для различных сервисов. При регистрации на новом ресурсе, подключенном к системе, форма будет заполняться автоматически. Это упростит использование ресурсов и сэкономит время клиентов», - говорится в сообщении.

ID для всех пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» формируется автоматически. Для авторизации на сайте партнера им нужно запустить QR-сканер на главной странице приложения, навести камеру на QR-код на сайте и подтвердить вход. Войти можно также по логину и паролю, которые остаются на стороне банка и не передаются партнерам.

Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин отметил, что системы, которые объединяют большое количество сервисов, формируют «Яндекс», Mail.ru Group, МТС и «Тинькофф». Каждая из них базируется на сервисе с большом числом пользователей: у Сбербанка это банковские услуги, у Mail.ru Group - соцсети, у МТС - мобильная связь.

Он подчеркнул, что следующим этапом у Сбербанка могут появиться программы лояльности, кешбэк-сервисы и единые подписки.