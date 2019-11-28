РИАМО - 28 ноя. Посещаемость музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» значительно выросла по сравнению с 2018 годом, в музее продолжают создавать условия для комфорта посетителей, сообщил генеральный директор комплекса Василий Кузнецов.

«Порядка 15 тысяч (человек – ред.) нас посетили в прошлом году. Выставку «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья» уже более 30 тысяч посетили, а выставку Шагала - более 10 тысяч человек за шесть дней работы», - сказал Кузнецов.

Он отметил, что музей развивается, создаются условия для комфорта посетителей.

С 28 сентября в музейном комплексе «Новый Иерусалим» в Истре работает выставка «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья». Крупный проект, приуроченный к 90-летию Московской области, объединил знаковые произведения из 11 подмосковных музеев и галерей, созданные самыми известными российскими художниками XVIII–XX веков. Экспозиция будет работать до 23 марта.

Выставка работ художника Марка Шагала является международным проектом, который организован при поддержке правительства Московской области и лично губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Данная выставка дала старт акции «Зима в Подмосковье». Под одним пространством собрали живопись, графику и гобелены, которые хранятся в музеях и частных коллекциях России, Беларуси и Франции. Всего представлено более 230 работ художника.

15 городов примут участие в проекте «Зима в Подмосковье»>>