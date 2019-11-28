РИАМО (МЫТИЩИ) – 28 ноя. В зимнее время чистоту и порядок на территориии подмосковных Мытищ будут обеспечивать около 30 управляющих компаний, сообщил глава городского округа Виктор Азаров.

«В зимнее время чистоту и порядок в Мытищах будут обеспечивать около 30 управляющих организаций, 120 единиц спецтехники и 845 рабочих. По поручению губернатора Андрея Воробьева приложение «Проверки Подмосковья» активно внедряется на территории Московской области», – написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

27 ноября на заседании правительства Московской области одним из вопросов был запуск приложения «Проверка Подмосковья». По итогам заседания Азаров провел оперативное совещание с руководителями управляющих организаций, работающих в городском округе Мытищи.

Большая часть управляющих организаций уже приступила к использованию приложения, обладающего простым и понятным интерфейсом. Вместе с представителями нескольких управляющих организаций глава округа протестировал мобильное приложение и убедился в простоте его использования.