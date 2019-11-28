РИАМО – 28 ноя. В России назвали профессии, которые стали за последний год очень востребованы, в частности, увеличилось число вакансий преподавателей вузов, школьных учителей и рабочих-сборщиков, пишет в четверг газета «Известия».

«В топ-7 специальностей, спрос на которые увеличился больше всего, также вошли воспитатель детсада, механик, специалист по ИКТ, охранник и работник, оказывающий услуги по индивидуальному уходу. Бум спроса на специалистов в сфере образования, занявших сразу три строчки в рейтинге, связан с расширением сети школ, университетов и детсадов, поясняют эксперты», - говорится в статье.

Кроме этого, отмечен рост вакансий среди педагогов в средней школе: так спрос увеличился на четверть. Более чем на 20% стали чаще искать сборщиков.

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков уверен, что нехватка педагогических кадров — традиционная проблема отрасли.

«Около 20 лет сельские малокомплектные школы закрывали, малые организации объединяли в большие центры образования. После того как на проблему указал президент, начался обратный процесс, и в школы требуются учителя. Самый большой дефицит — преподавателей младших классов», — сказал специалист.

В свою очередь управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский считает, что растущий спрос на специалистов по информационно-коммуникационным технологиям продиктован требованиями времени и развитием современных технологий.

По данным Росстата, число вакансий в отечественных компаниях по итогам II квартала превысило 1,1 миллиона. Это рекордное значение как минимум с 2016 года.