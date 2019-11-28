РИАМО (БАЛАШИХА) – 28 ноя. Сотрудники Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области совместно с НП «ЖКХ Контроль» и Союзом садоводов России по четвергам проводят консультации жителей Балашихи по вопросам ЖКХ и ведения садоводства, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Представители Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, НП «ЖКХ Контроль» и Союза садоводов России организуют прием граждан по вопросам в сфере ЖКХ и ведения садоводства. Прием проводится еженедельно по четвергам с 16:00 до 17:00 по адресу: проспект Ленина, дом №7/1, кабинет №1 Общественной палаты городского округа Балашиха», – говорится в сообщении.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8(499)501-65-60 или электронной почте: morodppp@bk.ru.