РИАМО - 28 ноя. Проект «Зима в Подмосковье» начнется 7 декабря с семейного праздника «Спорт! Снег! Смех!», который пройдет в центре Дмитрова и на базе центра активного отдыха «Горнолыжный клуб Леонида Тягачева», сообщил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

На центральной площади города установят уличные инсталляции для селфи. Для гостей праздника будет устроена ледяная горка и ледяные скульптуры. Участниками музыкальной программы станут известные музыканты, в том числе и хедлайнер DJ Smash, диджеи Bogdan Kantemirov и Kostia Deep. Также пройдет стендап-шоу, розыгрыш призов, мастер-классы по керлингу, гонки на радиоуправляемых елках, соревнования в беге на надувных лыжах, скандинавский забег и бои подушками на бревне.

«Я вас всех приглашаю посетить Дмитров. Помимо горнолыжных курортов, культурных объектов, святынь, у нас 26 открытых ледовых катков, самая большая в Европе тюбинговая трасса. В городе поставлены 17-метровые горки. У нас работают прекрасные уютные фуд-корты, рестораны», - сказал Поночевный.

С помощью медиа-моста к празднику на центральной площади Дмитрова подключится вторая площадка — центр активного отдыха «Горнолыжный клуб Леонида Тягачева». Там состоится массовый лыжный спуск. Лыжников и гостей праздника будут развлекать приглашенные музыкальные коллективы и артисты. Посетителей также ждут поездки на лошадях. Завершится праздник ярким и грандиозным салютом с музыкальным сопровождением. Вся подробная информация о мероприятии на туристическом портале региона.

В Московской области реализуется туристическая программа «Зима в Подмосковье», которая призвана познакомить россиян с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в регионе. Проект также подразумевает праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории Московской области.

Новый сезон «Зимы в Подмосковье стартует 7 декабря с праздника в Дмитрове, мероприятия в рамках проекта будут проходить по всему региону до 29 февраля.

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