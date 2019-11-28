РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 ноя. В трех парках подмосковного Подольска 1 декабря пройдет торжественное открытие зимнего сезона 2019-2020 годов, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В сформированном плане основных массовых культурно-спортивных новогодних и рождественских мероприятий Подольска более 300 пунктов различных активностей для горожан.

«Зимний сезон стартует 1 декабря во всех парках Московской области, в том числе и в парках округа, начало праздничных программ в 12:00. В первый день зимы праздничные мероприятия пройдут в парке Талалихина, в микрорайоне Климовск – в детском парке культуры и отдыха на улице Заводской и парке «Дубрава» на улице Победы», – говорится в сообщении.

1 декабря в парке имени Виктора Талалихина откроется каток, при этом коньки можно будет взять напрокат. Во время новогодних и рождественских праздников в парке будут организованы массовые катания на санках и тюбингах. Для посетителей будет организован «теплый очаг» и предложен чай из большого самовара. На сцене танцевальной веранды учреждения культуры организуют праздничные новогодние интерактивные представления и дискотеки.

Интересное событие произойдет в парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина в конце декабря – здесь откроется площадка для занятий слеклайном «Перейди в 2020 год».

Слэклайн – «стропохождение» или хождение по слабо натянутой стропе – практика в балансировании. Это развивающийся вид спорта, который заключается в хождении по специальным нейлоновым или полиэстеровым стропам, натянутым между стационарными объектами – «станциями». Классическое хождение по слэклайну развивает координацию, концентрацию, а также укрепляет мышцы рук и ног.