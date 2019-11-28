РИАМО - 28 ноя. К 16 декабря в столице будут завершены работы по установке новогодних елей и монтажу праздничной иллюминации, украшение города ведется во всех округах, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что в мегаполисе установят более 4 тысяч световых и объемно-декоративных конструкций.

«На Поклонной горе вновь зажжется самый большой в мире музыкальный мультимедийный елочный шар – в этом году его высота 20 метров, это на 3 метра больше, чем прошлой зимой. Новогодний шар – высотой 11 метров – появится и на площади перед зданием Большого театра. Его будут окружать световые арки, оформленные в узорном стиле скань», - отметил Бирюков.

Он добавил, что в парке «Зарядье» праздничное оформление появится на Парящем мосту. Также будут организованы декоративные зоны в стилистике сказочного зимнего леса. Гостей порадует новшество этого года в парке - световая конструкция «Поле света». Она состоит из множества световых шаров на ножках, создающих впечатление «живого» светового ковра цветов.

По его словам, ВДНХ будет встречать посетителей украшенными входными группами. Также на территории выставки разместят большие новогодние шары на подвеске, стилизованные колонны, ажурные световые арки, огромные часы «Время Рождества».

Заммэра подчеркнул, что в этом году в на улицах города впервые установят новогодние елки, украшенные корпоративной символикой АО «ОЭК», АО «МОСГАЗ», ГБУ «Автомобильные дороги», ГБУ «Гормост», ГУП «Москоллектор», ГУП «Мосводосток» и других ресурсоснабжающих компаний Москвы.

Как уточнил Бирюков, в мегаполисе к новогодним праздникам будут установлены свыше 300 искусственных елей, а самая высокая ель – 30 метров высотой – украсит Лубянскую площадь.

Елки установят на въездах в город и на транспортно-пересадочных узлах, на пешеходных зонах, в парках. Кроме того, в парках, на площадях и в местах массовых гуляний появятся световые тоннели, фотозоны, сказочные персонажи и новогодние символы.

Свыше 1,6 тысячи новогодних плакатов на билбордах и остановочных павильонах поздравят москвичей и гостей города с новогодними праздниками. Праздничное оформление также будет и на домах-книжках на Новом Арбате, на медиафасадах будут транслировать новогодние видеоролики.

Заммэра также отметил, что в праздничные дни нового года службы энергетического комплекса столицы будут работать в усиленном режиме для предотвращения и оперативного устранения неисправностей электросетевого хозяйства.