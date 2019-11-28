РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 28 ноя. Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям не выявило карантинных объектов в ООО «Тепличный комбинат» в подмосковных Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы управления.

Управлением проведен мониторинг карантинного фитосанитарного состояния в границах территории ООО «Тепличный комбинат», расположенного по адресу: город Котельники, улица Малая Колхозная, дом №1А. Организация выращивает цветочно-декоративные культуры. На момент проведения мониторинга цветочные культуры выращивались в теплице №8 на площади 1,3 тысячи квадратных метров и в торговом зале на площади 580 квадратных метров.

«В рамках мониторинга специалистами управления проведен визуальный осмотр территории ООО «Тепличный комбинат». Также осуществлен отбор образцов от 3 партий подкарантинной продукции, которые были направлены на проведение лабораторной экспертизы во Всероссийском центре карантина растений. По результатам проведения лабораторных экспертиз в подкарантинной продукции карантинные объекты не выявлены», – говорится в сообщении.

Управлением составлен акт проведения мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории о том, что карантинное фитосанитарное состояние территории ООО «Тепличный комбинат» свободно от карантинных объектов.