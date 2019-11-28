РИАМО - 28 ноя. В Московской собрали 295 тысяч тонн овощей открытого грунта, в регионе завершили данные работы, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«В этом году в регионе овощи открытого грунта собрали с площади 8,2 тысячи гектаров, что составляет 100% от намеченного плана. Валовый сбор овощей составил 295 тысяч тонн. В прошлом году мы убрали 269,7 тысячи тонн с площади 7,6 тысячи гектар», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Министр отметил сельхозпредприятия, которые лидируют по площади посадки и сбору овощей в Подмосковье. Это «Агрофирма «Бунятино», «Куликово» и «Мосагрофуд-Д» Дмитровского городского округа.

«Это крупнейший в области сельхозпроизводитель овощей и картофеля. Здесь собрали 128,3 тысячи тонн овощей с площади порядка 4 тысяч гектаров», - добавил Разин.

По его словам, более 49 тысяч тонн урожая овощей с 0,74 тысячи гектар собрали такие предприятия, как «Озеры», «Агрофирма «Сосновка», «Предприятие «Емельяновка» городского округа Озеры.

В городском округе Серпухов хозяйствами «Дашковка», «Туровский» и ТХ «Заокское» убрано более 31 тысячи тонн с площади 0,93 тысячи гектар.

Также Разин отметил ООО «Сергиевское», АО «Северка» и СЗАО «Ленинское» Коломенского городского округа, где убрано 0,56 тысячи гектаров и валовый сбор овощей составил 28,4, тысячи тонн. И Ступинское АО «Городище» - убрано 0,23 тысячи гектаров, валовый сбор - 15,4 тысячи тонн.