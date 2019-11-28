РИАМО - 28 ноя. 15 подмосковных городов подготовили праздничные мероприятия в рамках проекта «Зима в Подмосковье», сообщила руководитель комитета по туризму Московской области Наталья Галкина.

«В «Зиму в Подмосковье» в этом сезоне войдут 15 городов. <...> Мы выделили три главных больших событий, на которые мы приглашаем всех гостей. Первое пройдет уже 7 декабря в Дмитрове. <...> Это будет большой праздник с 11 утра до позднего вечера», - сказала Галкина.

Она отметила, что вторым важным блоком станут рождественские гулянья в Истре. Третье масштабное событие — масленица в Архангельском. Также сюрпризы подготовили Коломна и Сергиев Посад. Вся информация о мероприятиях размещена на турпортале Подмосковья — http://welcome.mosreg.ru/.

Как уточнила Галкина, в проекте «Зима в Подмосковье» примут участие Сергиев Посад, Коломна, Истра, Красногорск, Одинцово, Серпухов, Дмитров, Волоколамск, Руза, Королев, Зарайск, Клин, Солнечногорск, Подольск, Егорьевск.

«На сегодня очень важен комфорт. Мы делаем все, чтобы у нас были крупные программы постоянно. Я очень надеюсь, что благодаря проекту «Зима в Подмосковье», благодаря этой синергии мы получим еще более качественный результат», - подчеркнул генеральный директор музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов.

В Московской области реализуется туристическая программа «Зима в Подмосковье», которая призвана познакомить россиян с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в регионе. Проект также подразумевает праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории Московской области.

Новый сезон «Зимы в Подмосковье стартует 7 декабря с праздника в Дмитрове, мероприятия в рамках проекта будут проходить по всему региону до 29 февраля.

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