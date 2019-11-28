РИАМО (КОРОЛЕВ) – 28 ноя. В четверг первый заместитель главы Королева Юрий Копцик ответит на вопросы жителей в прямом эфире местного телевидения.

Прямой эфир пройдет на телеканале «Королев-ТВ» в 20:45.

«Сегодня (28 ноября – ред.) проведу очередной прямой эфир на телеканале «Королев-ТВ». Актуальные вопросы могут задать все желающие по телефону: 8(495)123-32-23 и по электронной почте: news@korolev-tv», – написал Копцик в своем Instagram-аккаунте.

Также вопросы можно написать на страницах официальных групп «Королев-ТВ» в социальных сетях.