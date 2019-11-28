РИАМО – 28 ноя. Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, согласно которому дольщики смогут получать ежегодный доход в размере порядка 5% от средств, которые находятся на эскроу-счетах, пишет в четверг газета «Известия».

По новым правилам долевого строительства деньги граждан размещаются на специальных счетах, доступ к которым девелоперы получают только после передачи квартир покупателям. Средства помещаются на «эскроу-счета», а девелоперы строят дома за свой счет или получают кредиты. В выигрыше от такой схемы оказались, в первую очередь, банки, которые не просто хранят деньги на счетах, но и используют средства для своей выгоды. При этом сильнее всех при сделке страдает дольщик.

«Он теряет средства дважды, если берет ипотеку: он платит проценты по этому кредиту, и плюс он покупает свое жилье за более высокую стоимость из-за закона о переходе застройщиков на эскроу-счет», - рассказал один из авторов законопроекта, член комитета Совфеда по социальной политике Сергей Леонов.

Поэтому и предлагается поддержать дольщиков. Средневзвешенная процентная ставка будет плавающей, порядка 5%. Это позволит поддержать дольщиков и не потерять средства на инфляции.

В банковской сфере эту идею раскритиковали. Отметив, что из-за нее может возрасти стоимость девелопмента.

«Поступления на эскроу-счета позволяют снизить процентную ставку по кредитам застройщиков. Таким образом, предложенная инициатива позволит дольщикам получать дополнительный доход в виде процентов, но при этом повысит средневзвешенную ставку по кредитам застройщикам. Рентабельность проекта для застройщика снизится», — считает руководитель департамента кредитования среднего бизнеса Альфа-банка Елена Потемкина.