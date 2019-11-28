РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 ноя. Участники крестного хода «Святая Русь» в подмосковном Подольске обошли со святынями Никольский храм и помолились о скорейшем завершении его строительства, сообщила «РИАМО в Подольске» член общественной палаты городского округа Ольга Лебедева.

Паломники крестного хода «Святая Русь» с весны 2019 года совершают духовное путешествие из Магадана. Крестоходцы везут с собой точную копию явленного Креста Господня в селе Годеново Ярославской области.

«27 ноября строящийся в микрорайоне Кузнечики Никольский храм посетили участники крестного хода «Святая Русь». Святыни встретили многочисленные прихожане и обошли с ними вокруг храма, совершив молитву о скорейшем завершении строительства», – сказала Лебедева.

В этом году автопробег приурочен 600-летию явления животворящего креста. На сегодняшний момент он находится в селе Годеново, а был найден на глухом болоте под Ростовом. Считается, что молитвы у святой реликвии ведут за собой чудеса и исцеления.