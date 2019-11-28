РИАМО – 28 ноя. Все региональные государственные и муниципальные услуги в Подмосковье автоматически будут добавлены в мобильное приложение «Госуслуги Московской области» в 2020 году, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

«Приложение госуслуг становится все более функциональным. Сейчас проводится подготовительная работа по автоматизации добавления услуг, благодаря чему в 2020 году будут добавлены все услуги, представленные на сайте», - сказал Рымар.

По его словам, до конца года планируется реализовать услугу по монетизации молочной кухни, это позволит упростить получение материальной помощи.

В октябре 2019 года в мобильном приложении «Госуслуги Московской области» стала доступна подача заявления на популярные услуги. Среди них получение молочной кухни, льготной карты «Стрелка», охотничьего билета.