РИАМО (МЫТИЩИ) – 28 ноя. Занятия по выхаживанию новорожденных пройдут в клинической больнице городского округа Мытищи в четверг, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Занятия «Школы выхаживания новорожденных» в МГКБ проводятся традиционно. Занятия бесплатные, и попасть на них может каждый желающий.

«Врач-неонатолог высшей квалификационной категории подробно рассказывает и показывает родителям, как оказывать первую помощь, проводить реанимацию малышу в экстремальных ситуациях: при асфиксии, остановке дыхания, аспирации», – говорится в сообщении.

Каждому участнику практических лекций дается возможность попробовать оказать первую помощь на маленьком манекене, строение которого приближено к новорожденному.

Очередное занятие «Школы выхаживания новорожденных» состоится в четверг в 14:00 в фойе отделения реанимации новорожденных МГКБ по адресу: город Мытищи, улица Коминтерна, дом №24.

В Instagram-аккаунте @mgkb_med состоится прямой эфир занятия. Свои вопросы заведующей реанимационным отделением перинатального центра МГКБ Елене Малик можно будет задать во время эфира в комментариях.