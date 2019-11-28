РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 ноя. В УСЦ «Юность» Подольска 4 декабря проведут первые соревнования по спортивному лазертагу среди юнармейцев, сообщил «РИАМО в Подольске» один из организаторов мероприятия.

«В универсальном спортивном центре «Юность» 4 декабря пройдут первые соревнования по спортивному лазертагу. Организаторами выступает Подольская федерация спортивного лазертага и МУ «Дворец молодежи». Участниками соревнования станут юнармейцы и члены военно-патриотических клубов Подольска. Соревнования по лазертагу не новы в истории города, но в данном формате проводятся впервые», – сказал организатор.

Он отметил, что на мероприятие приглашаются все желающие. Соревнования начнутся в 10:00. Участники будут играть по системе «плей-офф» – проигравший выбывает, победитель проходит в следующий этап.