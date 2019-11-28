РИАМО - 28 ноя. Мужчина ранил в грудь своего знакомого в ходе ссоры в Дмитровском городском округе, пострадавшего доставили в больницу с проникающим колото-резаным ранением, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

27 ноября в 23:17 на улице Линейная в поселке Деденево Дмитровского городского округа бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки доставлен и госпитализирован мужчина 1973 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции мужчина 1976 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.