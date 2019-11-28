Год Желтой земляной Свиньи постепенно подходит к концу, ему на смену идет Новый 2020-й. Символом наступающего 2020 года будет Белая металлическая Крыса. Этот знак начинает новый 12-летний цикл китайского гороскопа, поэтому год считается особенно значимым. К тому же 2020 год будет високосным, чего принято бояться. Что значит число «2020», как этот год повлияет на все сферы жизни, и как следует себя вести, чтобы точно повезло, РИАМО рассказали астрологи.
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Високосный год и число 2020
Високосные годы – это краеугольные периоды четырехлетних циклов. При этом дополнительный день в году не несет новой астрологической информации. Ведь все расчеты делаются по положению светил, а для них безразлично, как называется день – 29 февраля или 1 марта, объясняет астролог Олег Персидский.
Он советует принять дополнительный, Касьянов день – 29 февраля, как подарок.
«Запланируйте на него что-нибудь необычное. Такой праздник придаст силы на весь год!», - говорит астролог.
А вот цифры в числе 2020 говорят о том, что год будет особенно удачный для пар, которые испытывают искренние чувства и планируют свадьбу, отмечает он.
Брак, заключенный в 2020 году, непременно окажется счастливым. Также круглая дата говорит о том, что шаг в новое десятилетие станет прекрасным временем для рождения детей, рассказал астролог.
Символ 2020 года
Согласно китайскому календарю, Крыса вступит в свои права 25 января 2020 года.
По словам астролога Веры Нурдиновой, Крыса – то животное, у которого есть чему поучиться, ведь она умеет отлично приспосабливаться и выживать: обладает практичным умом, работоспособна и оптимистична.
«Грядущий год начинает новый 12-летний цикл китайского гороскопа. Он будет благоприятен для тех, кто придерживается этих качеств. Трезво оценивая ситуацию, можно не бояться ставить перед собой сложные цели. Чем амбициознее они будут – тем лучше. Если же вы просто плывете по течению, то внятных результатов добиться не сможете», - отмечает Нурдинова.
Главная задача в новом году – планирование. Прежде чем что-либо предпринять, нужно проанализировать, в какой позиции вы находитесь в данным момент, и какие шаги приведут к успеху.
Стихия, к которой принадлежит Крыса, - металл, связана с честолюбием, настойчивостью и умением менять мир под себя.
«Металл должен работать, иначе ржавеет. Из него делают активные по своей сути предметы, созданные для изменения внешних явлений – тот же топор, например. Это говорит о том, что год должен быть очень активным, а нам стоит как следует рассчитать свои силы и хорошенько поработать», - объясняет астролог.
Белый цвет Крысы символизирует новое начало и означает чистый лист, на котором можно изобразить все, что захочется.
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Рожденные в год Крысы
В первую очередь удача, конечно, будет способствовать символу года. По словам астролога, люди, рожденные в год Крысы, умеют отстаивать свои интересы в любой сфере. Они проницательны и обладают прекрасным чутьем в различных областях. У некоторых интуиция заточена на заработок и коммерцию, другие хорошо чувствуют людей, а кто-то умеет заводить выгодные знакомства.
«Крысы заботятся о тех, кто им близок. Однако из-за их избирательности войти в этот круг доверенных лиц крайне непросто. Но если вам удалось добиться расположения Крысы, то она всегда придет на помощь и ни в чем не откажет», - говорит Нурдинова.
Как добиться успехов в карьере
Наступающий год очень хорош для тех, кто хочет укрепить свое материальное положение и финансовые позиции в целом. Крысой очень приветствуется бережливость, поэтому для достижения желаемого следует быть экономнее и рациональнее в тратах. «Если вы хотите купить автомобиль или переехать в квартиру получше, сделать некий карьерный рывок, то это очень благоприятный период», – считает астролог.
В первую очередь она советует сделать упор на обучении и повышении навыков в своей профессии. Тем не менее, 2020 год даст возможность преуспеть и в новых областях, которые вы не рассматривали ранее. Этому поспособствует талант Крысы приспосабливаться к любым условиям и извлекать максимум пользы из любого зернышка. А ее дальновидность – повод задуматься о вкладе в проекты, которые не принесут быстрой выгоды, зато окажутся денежными в перспективе.
Отдельное внимание стоит уделить налаживанию важных знакомств. «При этом стоит подумать не только о пользе для себя, но и понять, чем вы можете пригодиться человеку, какие выгоды ему дать», - считает астролог.
«Чем больше рукопожатий – тем больше будет ваша мощь и сила в 2020 году», - добавляет Нурдинова.
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Что ждет в семье и любви
Наступающий год хорош и для того, чтобы начать серьезные отношения. Добиться взаимных чувств с близким по духу человеком, который будет смотреть в одном направлении со своей половинкой, защитит их общие интересы, можно лишь настроившись на серьезный лад.
Поскольку Крыса является охранником домашнего очага, добиться ее расположения можно, помогая членам семьи, особенно людям старшего возраста, которых она почитает. «Обязательно дарите радость своим родственникам, например, купите бабушке поездку в санаторий или свозите ее в отпуск на море», - советует астролог.
Общественные тренды
В 2020 году беспокойства будут связаны с нестабильной ситуацией в обществе. Не стоит ожидать размеренной жизни, без изменения и резких встрясок. Хорошо все будет складываться у тех, кто не ждет подарков судьбы, а быстро берет дело в свои руки. Чем лучше контроль над ситуацией и выше ответственность, тем больше власти можно получить.
«Грядущий год будет тренировать людей на выдержку. Очень полезно задавать себе вопросы – насколько вы обеспечены, насколько вы застрахованы от всяких неожиданностей и неприятностей, вкладывать деньги в свое здоровье», - советует Вера Нурдинова.
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Прогноз на 2020 год для знаков китайского календаря
В год Крысы многим знакам будет сопутствовать удача в различных сферах, уверена астролог. Например, удачно решить вопросы, связанные с жильем, могут Тигры, Кролики и Обезьяны. Им будет сопутствовать удача при покупке нового дома или переезде.
Высокий шанс встретить достойного партнера на любовном фронте у Змеи. Собакам год сулит интересные поездки, хороший отдых и удачу, связанную с заграницей.
Финансовыми вопросами следует озаботиться Лошадям, Обезьянам и Тиграм – их упорство и бережливость будут вознаграждены. А вот Овцам следует аккуратнее относиться к тратам. Хорошие перспективы, связанные с карьерным ростом и собственным бизнесом, получат Дракон, Лошадь, Бык, а также Петух.
При этом главному везунчику 2020 года – Крысе – очень рекомендуется заняться своим здоровьем и подумать об укреплении иммунитета. Тот же совет относится к Свинье и Кролику.
Что касается духовного развития и познания мира, здесь успехов добьются Драконы, Обезьяны и Петухи.
Прогноз на 2020 год для знаков Зодиака
В 2020 году любые начинания Овнов будут успешны за счет их амбициозности. Однако следует быть начеку, чтобы в сложных ситуациях включить свою напористость и скорость реакции, советует астролог Олег Персидский.
По его прогнозу, харизма Тельца по нраву Крысе, поэтому ее следует активно использовать при знакомствах. Начало года – удачное время для романтики, а середина года – для бизнеса.
Для Близнецов новый 2020 год будет гармоничным: они успеют уделить время всем сферам жизни. В личных отношениях ждут перемены: начнется новое или закончится изжившее себя. На работе же село можно играть роль реформатора.
Ракам стоит стремиться вперед и ни в чем не сомневаться, тогда жизнь предстанет в новых красках. Если в 2019 они лишь мечтали о чем-то, то в 2020 задумка может воплотиться в жизнь. Также стоит доверять интуиции.
Львам грядущий год обещает яркие события и место в центре внимания. Их кругозор расширится, а опыт станет богаче. В первой половине года лучше обдумать план действий и избегать излишней напористости.
У Дев под покровительством Крысы могут исполниться заветные мечты, но в целом год пройдет спокойно и без спешки. Середина лета – время судьбоносных решений в сфере трудовой деятельности.
Для Весов наступит время перемен: любые соревнования будут им по плечу, а главным оружием станет интуиция. В сфере финансов ожидает серьезный рост. А их искренность и чувственность помогут сделать мир лучше.
В 2020 году у Скорпиона появятся новые приоритеты. Следует проявить бдительность и гибкость в принятии решений, возможно, придется поступиться какими-то принципами, но жертвы будут не напрасны. Трудится лучше на перспективу – Крыса поможет заготовить фундамент.
Стрельцам в грядущем году стоит придерживаться своей тактики: пусть она будет экстраординарной, но в итоге приведет к цели. За их естественность, высоконравственность и открытость начало года подарит приятные знакомства.
Козерогов Крыса одарит сполна, ведь все личностные качества этих трудяг очень близки символу года. Рабочий темп будет постепенно нарастать, принося все большие материальные блага. В целом год обещает быть очень удачным.
Для Водолеев все изменения 2020 года гармонично впишутся в привычную жизнь. Главное – не упустить удачный момент и не бросаться в крайности, иногда будет полезно прислушаться к мнению окружающих.
Рыбы на протяжении всего 2020 года будут продуктивно двигаться навстречу поставленным задачам. Успех ждет во всех сферах: работа, творчество, личные отношения. Помешать может лишь слабая мотивация. Даже в непростых ситуациях им удастся оставаться хладнокровными и трезвомыслящими.
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