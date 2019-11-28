Год Желтой земляной Свиньи постепенно подходит к концу, ему на смену идет Новый 2020-й. Символом наступающего 2020 года будет Белая металлическая Крыса. Этот знак начинает новый 12-летний цикл китайского гороскопа, поэтому год считается особенно значимым. К тому же 2020 год будет високосным, чего принято бояться. Что значит число «2020», как этот год повлияет на все сферы жизни, и как следует себя вести, чтобы точно повезло, РИАМО рассказали астрологи.

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Високосный год и число 2020

Високосные годы – это краеугольные периоды четырехлетних циклов. При этом дополнительный день в году не несет новой астрологической информации. Ведь все расчеты делаются по положению светил, а для них безразлично, как называется день – 29 февраля или 1 марта, объясняет астролог Олег Персидский.

Он советует принять дополнительный, Касьянов день – 29 февраля, как подарок.

«Запланируйте на него что-нибудь необычное. Такой праздник придаст силы на весь год!», - говорит астролог.

А вот цифры в числе 2020 говорят о том, что год будет особенно удачный для пар, которые испытывают искренние чувства и планируют свадьбу, отмечает он.

Брак, заключенный в 2020 году, непременно окажется счастливым. Также круглая дата говорит о том, что шаг в новое десятилетие станет прекрасным временем для рождения детей, рассказал астролог.

Символ 2020 года

Согласно китайскому календарю, Крыса вступит в свои права 25 января 2020 года.

По словам астролога Веры Нурдиновой, Крыса – то животное, у которого есть чему поучиться, ведь она умеет отлично приспосабливаться и выживать: обладает практичным умом, работоспособна и оптимистична.

«Грядущий год начинает новый 12-летний цикл китайского гороскопа. Он будет благоприятен для тех, кто придерживается этих качеств. Трезво оценивая ситуацию, можно не бояться ставить перед собой сложные цели. Чем амбициознее они будут – тем лучше. Если же вы просто плывете по течению, то внятных результатов добиться не сможете», - отмечает Нурдинова.

Главная задача в новом году – планирование. Прежде чем что-либо предпринять, нужно проанализировать, в какой позиции вы находитесь в данным момент, и какие шаги приведут к успеху.

Стихия, к которой принадлежит Крыса, - металл, связана с честолюбием, настойчивостью и умением менять мир под себя.

«Металл должен работать, иначе ржавеет. Из него делают активные по своей сути предметы, созданные для изменения внешних явлений – тот же топор, например. Это говорит о том, что год должен быть очень активным, а нам стоит как следует рассчитать свои силы и хорошенько поработать», - объясняет астролог.

Белый цвет Крысы символизирует новое начало и означает чистый лист, на котором можно изобразить все, что захочется.

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Рожденные в год Крысы

В первую очередь удача, конечно, будет способствовать символу года. По словам астролога, люди, рожденные в год Крысы, умеют отстаивать свои интересы в любой сфере. Они проницательны и обладают прекрасным чутьем в различных областях. У некоторых интуиция заточена на заработок и коммерцию, другие хорошо чувствуют людей, а кто-то умеет заводить выгодные знакомства.

«Крысы заботятся о тех, кто им близок. Однако из-за их избирательности войти в этот круг доверенных лиц крайне непросто. Но если вам удалось добиться расположения Крысы, то она всегда придет на помощь и ни в чем не откажет», - говорит Нурдинова.

Как добиться успехов в карьере

Наступающий год очень хорош для тех, кто хочет укрепить свое материальное положение и финансовые позиции в целом. Крысой очень приветствуется бережливость, поэтому для достижения желаемого следует быть экономнее и рациональнее в тратах. «Если вы хотите купить автомобиль или переехать в квартиру получше, сделать некий карьерный рывок, то это очень благоприятный период», – считает астролог.

В первую очередь она советует сделать упор на обучении и повышении навыков в своей профессии. Тем не менее, 2020 год даст возможность преуспеть и в новых областях, которые вы не рассматривали ранее. Этому поспособствует талант Крысы приспосабливаться к любым условиям и извлекать максимум пользы из любого зернышка. А ее дальновидность – повод задуматься о вкладе в проекты, которые не принесут быстрой выгоды, зато окажутся денежными в перспективе.

Отдельное внимание стоит уделить налаживанию важных знакомств. «При этом стоит подумать не только о пользе для себя, но и понять, чем вы можете пригодиться человеку, какие выгоды ему дать», - считает астролог.

«Чем больше рукопожатий – тем больше будет ваша мощь и сила в 2020 году», - добавляет Нурдинова.

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Что ждет в семье и любви

сайт мэра Москвы

Наступающий год хорош и для того, чтобы начать серьезные отношения. Добиться взаимных чувств с близким по духу человеком, который будет смотреть в одном направлении со своей половинкой, защитит их общие интересы, можно лишь настроившись на серьезный лад.

Ответственная по своей натуре Крыса не будет благосклонна к тем, кто бросается в омут с головой и крутит легкомысленные романы ради развлечения. Она слишком ценит свое время и ресурсы.

Поскольку Крыса является охранником домашнего очага, добиться ее расположения можно, помогая членам семьи, особенно людям старшего возраста, которых она почитает. «Обязательно дарите радость своим родственникам, например, купите бабушке поездку в санаторий или свозите ее в отпуск на море», - советует астролог.

Общественные тренды

В 2020 году беспокойства будут связаны с нестабильной ситуацией в обществе. Не стоит ожидать размеренной жизни, без изменения и резких встрясок. Хорошо все будет складываться у тех, кто не ждет подарков судьбы, а быстро берет дело в свои руки. Чем лучше контроль над ситуацией и выше ответственность, тем больше власти можно получить.

«Грядущий год будет тренировать людей на выдержку. Очень полезно задавать себе вопросы – насколько вы обеспечены, насколько вы застрахованы от всяких неожиданностей и неприятностей, вкладывать деньги в свое здоровье», - советует Вера Нурдинова.

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Прогноз на 2020 год для знаков китайского календаря

В год Крысы многим знакам будет сопутствовать удача в различных сферах, уверена астролог. Например, удачно решить вопросы, связанные с жильем, могут Тигры, Кролики и Обезьяны. Им будет сопутствовать удача при покупке нового дома или переезде.

Высокий шанс встретить достойного партнера на любовном фронте у Змеи. Собакам год сулит интересные поездки, хороший отдых и удачу, связанную с заграницей.

Финансовыми вопросами следует озаботиться Лошадям, Обезьянам и Тиграм – их упорство и бережливость будут вознаграждены. А вот Овцам следует аккуратнее относиться к тратам. Хорошие перспективы, связанные с карьерным ростом и собственным бизнесом, получат Дракон, Лошадь, Бык, а также Петух.

При этом главному везунчику 2020 года – Крысе – очень рекомендуется заняться своим здоровьем и подумать об укреплении иммунитета. Тот же совет относится к Свинье и Кролику.

Что касается духовного развития и познания мира, здесь успехов добьются Драконы, Обезьяны и Петухи.

Прогноз на 2020 год для знаков Зодиака

В 2020 году любые начинания Овнов будут успешны за счет их амбициозности. Однако следует быть начеку, чтобы в сложных ситуациях включить свою напористость и скорость реакции, советует астролог Олег Персидский.

По его прогнозу, харизма Тельца по нраву Крысе, поэтому ее следует активно использовать при знакомствах. Начало года – удачное время для романтики, а середина года – для бизнеса.

Для Близнецов новый 2020 год будет гармоничным: они успеют уделить время всем сферам жизни. В личных отношениях ждут перемены: начнется новое или закончится изжившее себя. На работе же село можно играть роль реформатора.

Ракам стоит стремиться вперед и ни в чем не сомневаться, тогда жизнь предстанет в новых красках. Если в 2019 они лишь мечтали о чем-то, то в 2020 задумка может воплотиться в жизнь. Также стоит доверять интуиции.

Львам грядущий год обещает яркие события и место в центре внимания. Их кругозор расширится, а опыт станет богаче. В первой половине года лучше обдумать план действий и избегать излишней напористости.

У Дев под покровительством Крысы могут исполниться заветные мечты, но в целом год пройдет спокойно и без спешки. Середина лета – время судьбоносных решений в сфере трудовой деятельности.

Для Весов наступит время перемен: любые соревнования будут им по плечу, а главным оружием станет интуиция. В сфере финансов ожидает серьезный рост. А их искренность и чувственность помогут сделать мир лучше.

В 2020 году у Скорпиона появятся новые приоритеты. Следует проявить бдительность и гибкость в принятии решений, возможно, придется поступиться какими-то принципами, но жертвы будут не напрасны. Трудится лучше на перспективу – Крыса поможет заготовить фундамент.

Стрельцам в грядущем году стоит придерживаться своей тактики: пусть она будет экстраординарной, но в итоге приведет к цели. За их естественность, высоконравственность и открытость начало года подарит приятные знакомства.

Козерогов Крыса одарит сполна, ведь все личностные качества этих трудяг очень близки символу года. Рабочий темп будет постепенно нарастать, принося все большие материальные блага. В целом год обещает быть очень удачным.

Для Водолеев все изменения 2020 года гармонично впишутся в привычную жизнь. Главное – не упустить удачный момент и не бросаться в крайности, иногда будет полезно прислушаться к мнению окружающих.

Рыбы на протяжении всего 2020 года будут продуктивно двигаться навстречу поставленным задачам. Успех ждет во всех сферах: работа, творчество, личные отношения. Помешать может лишь слабая мотивация. Даже в непростых ситуациях им удастся оставаться хладнокровными и трезвомыслящими.

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