РИАМО - 28 ноя. В Академическом районе столицы планируют построить четыре дома на 577 квартир по программе реновации, проектная документация уже согласована, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Квартиры будут оснащаться всем необходимым для жильцов. Кроме того, в районе развитая инфраструктура: в непосредственной близости от проектируемых домов располагаются детские сады, школы, магазины продовольственных товаров, объекты социальной и спортивной инфраструктуры, а также общественно-культурный центр и торговые центры», - сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В домах будет 577 квартир— 93 однокомнатных, 396 двухкомнатных и 88 трехкомнатных. В них предусмотрена полная внутренняя отделка. Стены в комнатах оклеят обоями, на полу в зависимости от назначения помещения уложат керамогранитную плитку и ламинат. Установят двери и двухкамерные стеклопакеты.

Также в квартирах будет необходимая сантехника, плита и светильники.

В жилых домах разместят объединенную диспетчерскую службу и центр информирования населения.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов. Сейчас для ее реализации подобрана 361 стартовая площадка.