РИАМО – 28 ноя. Госуслугу по установлению платы за техприсоединение газоиспользующего оборудования по индивидуальному проекту и услугу по утверждению актов лесопатологического обследования переведут в электронный вид до конца 2019 года, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

«Перевод услуги (по установлению платы за присоединение к сетям – ред.) в электронную форму позволит сократить срок подключения. Утверждение платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с разбивкой стоимости по каждому необходимому мероприятию будет осуществлено в течение 22 рабочих дней со дня поступления заявления», - сказал Рымар.

Он добавил, что до конца года будет переведена в электронный вид государственная услуга по утверждению актов лесопатологического обследования. Это позволит заявителю получить результат в течение 37 дней в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица регионального комитета лесного хозяйства.

В настоящее время заявления и комплекты документов на получение данных услуг принимают только в ответственных ведомствах при личном обращении.

В ноябре 2019 года перевели в электронный вид услугу по подаче ходатайств на изменение категории земельных участков в Подмосковье. Ее можно оформить через региональный портал государственных и муниципальных услуг.