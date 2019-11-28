РИАМО - 28 ноя. Аэропорты Москвы Домодедово, Шереметьево, Внуково и подмосковный Жуковский работают штатно в снегопад, сообщили РИАМО представители воздушных гаваней.
Утром в столице прошел снегопад. Мелкий снег запорошил московские улицы, также наблюдалась дымка.
«Аэропорт Домодедово работает штатно, видимость 10 тысяч метров», - сказал представитель пресс-службы аэропорта.
Аэропорты Шереметьево, Внуково и Жуковский работают штатно, уточнили в справочных воздушных гаваней.
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